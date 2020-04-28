Виктор и Евдокия Бубенчиковы — Память о Великой Отечественной войне

Евдокия Георгиевна Бубенчикова (в девичестве Киселёва). Закончив 7 классов, она отправилась работать на сталинградский металлургический завод «Красный октябрь». Когда фашисты начали бомбить Сталинград, ей было всего 17 лет, поэтому на фронт её сразу не взяли. Трижды Дуся ходила в военкомат. И только после вмешательства старшей сестры, которая работала секретарём райкома комсомола, бабушка смогла попасть на курсы связистов. И уже в 42-м сержант-радист Киселёва воевала на Третьем Украинском фронте, в 17-й воздушной армии, 288 авиационной дивизии, 237 отдельной роты связи.

Помимо своих прямых обязанностей, девушка выпускала боевые листки, участвовала в художественной самодеятельности, и лучше всех девушек стреляла из винтовки. А вообще-то, от бабушки напрямую зависела связь с пехотой, бомбардировщиками, самолётами – разведчиками и командной частью. Радиостанцию день и ночь охраняли часовые. А моя бабушка 24 часа в сутки под строжайшим секретом передавала зашифрованные радиограммы в штаб дивизии.

В этом же 1942 году Дуся познакомилась со своим будущим мужем Виктором Фёдоровичем Бубенчиковым. Виктор служил техником –авиатором и отвечал за безопасность полетов командира 288 истребительной авиационной павлоградской краснознамённой ордена Суворова 2 степени дивизии смешанного авиационного корпуса 3 Украинского фронта.

Выписка из наградного листа: «Товарищ Бубенчиков в Отечественной войне участвует в составе управления дивизии с августа месяца 1942 года. Работая механиком авиационным старшего звена связи за период с 10 августа 1942 года по 20 сентября 1943 года, обслужил 148 боевых самолётов – вылетов. Лично произвел досрочный ремонт самолёта ЯК 1, сильно повреждённого в воздушном бою, за что награждён медалью «За боевые заслуги». За период с 20 сентября 1943 года по 25 апреля обслужил 110 боевых самолётов — вылетов без единой задержки вылетов по его вине, из которых 18 боевых вылетов произведено командиром дивизии. За этот же период времени им лично проведено 5 полевых ремонтов самолёта ЯК 1 в досрочное время установленное графиком ремонта, за что удостоен правительственной награды Ордена «Красная звезда». Так и прошли они вместе через всю Европу. В Австрии встречали День Победы. Тогда же в Вене и отпраздновали фронтовую свадьбу. И Дуся Киселёва стала Бубенчиковой.

Бубенчикова Евдокия Георгиевна (08.031924 – 09.10.2009) .

Награждена орденом Отечественной войны 2-й ст. (1985 г.), медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», знаком «Ветеран войны 1941-1945 гг.» (1999 г.), медалью маршала Советского союза Жукова Г.К. (1997 г.), юбилейными медалями.

Бубенчиков Виктор Фёдорович (31.12.1921 – 21.07.1980).

Награждён орденом Отечественной войны 1-й ст., орденом «Красная звезда» (1944 г.), медалью «За победу над Германией» (1945 г.), медалью «За взятие Будапешта» (1945 г.), «За взятие Вены» (1946 г.), «За освобождение Белграда» (1945 г.), медалью «За боевые заслуги» (1943 г.), медалью «За освоение целинных земель» (1958 г.), медалью «Ветеран труда» (1978 г.), юбилейными медалями.

На долгих 36 лет связала бабушку и дедушку война.Они прожили нелегкую жизнь. После войны приехали в Казахстан на освоение целины, да так и остались здесь. В 1952 году Виктор был откомандирован в распоряжение Костанайского геолого-разведывательного треста. Когда началось освоение целинных земель в Казахстане, Виктор и стал одним из первых организаторов геологической службы в Северном Казахстане. На трудовом фронте они были ударниками. Виктор Федорович сначала был мастером на буровой установке, а в 1963 году стал начальником Новонеженской партии, в 1965 -начальником Северо – Торгайской партии. После объединения всех партий, он назначен начальником бурового отряда.

Воспитали троих замечательных детей.

Онегина (Елескина) Елена, внучка,

(от имени всех поколений семей Елескиных, Бубенчиковых)

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