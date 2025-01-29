Восемь новых скверов появятся в Костанае в этом году. Речь идет о заброшенных участках города, которые некогда были задуманы, как зеленые уголки. Одна из таких территорий находится в районе ж/д вокзала. Там планируют к лету установить скамейки и беседки, высадить деревья и провести освещение.

Еще в прошлом году аким Костаная заявил, что в городе недостаточно зон отдыха. После этого было принято решение, свободные территории благоустроить под парки или скверы. Так, в районе улицы Арыстанбекова на пустыре обустроили небольшой парк, здесь появились спортивные тренажеры, беговая дорожка, скамейки, общественные туалеты. В этом году таких зон в городе станет еще больше. Одна из них появится в микрорайоне Кунай. Проект включает установку освещения, обустройство тротуарных дорожек, парковочных и велосипедных зон. Для удобного и безопасного доступа будут построены два мостика через существующий лог.

«По аналогии как в прошлом году, на улице Арыстанбекова мы обустроили новый сквер для отдыха граждан. По этой аналогии в городе мы планируем обустроить около восемь парковых зон. На данный момент ведутся эскизные проекты, расчеты. Как согласуют и утвердят будет бюджетная заявка создана», — сообщил аким Костаная.

Еще один сквер появится в районе ж/д вокзала, здесь на пересечении улиц Темирбаева-Аль-Фараби. Эта территория изначально была задумана, как зеленый уголок. Но, ее решили благоустроить. В проект входит высадка 20 саженцев сосны, установка двух клумб, беседок, лавочек, урн, проведение освещения и укладка брусчатки.

«В этом году мы 100% сделаем Темирбаева- Аль-Фараби. На это уже деньги выделены из бюджета. Уже есть эскиз, мы его согласовали. Уже будем скоро тендер объявлять. А другие объекты, пока только готовятся эскизы, пока все утвердят, деньги дадут, то мы работы начнем полностью. Еще мы собираемся делать сквер здесь возле дома Баймагамбетова 164», — сказал главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Каиржан Бажиров.

Каиыржан Бажиров отметил, что помимо новых парков и скверов в городе будут проводить ремонтные работы и уже в имеющихся. Например, в этом году планируется провести автоматическую систему полива в парке Победы. Такая уже имеется на набережной по улице Гашека. Намечена и модернизация центрального парка культуры и отдыха. Планами предусмотрена замена и перенос существующих аттракционов, а также благоустройство территории.

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