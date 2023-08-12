ВОЗ сообщила о резком ухудшении ситуации с COVID-19 во всем мире

Заболеваемость COVID-19 в мире за один месяц выросла сразу на 80 процентов. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводкеВсемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Во всем мире за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа 2023 года) было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2500 смертей, что на 80 процентов больше и на 57 процентов меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями», — говорится в сводке.

ВОЗ уточнила, что пять регионов сообщили об уменьшении числа случаев заболевания и смертей от коронавируса. Увеличение числа зараженных наблюдается в Западнотихоокеанском регионе.

Всего о случаях заболевания за этот период сообщили 44 процента стран и территорий (103 из 234). По состоянию на 6 августа во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей от COVID-19.

Накануне ВОЗ сообщила, что по всему миру распространяется новый вариант COVID-19 EG.5 («Эрис»). Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.

Симптомы заражения «Эрисом» такие же, как у предыдущих вариантов, а именно кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.