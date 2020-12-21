Всмятку. Сразу три автомобиля столкнулись на «большом мосту» в Костанае

Сегодня, около 13:30 часов на «большом мосту» трассы Костанай — Тобыл произошло ДТП. Фото с места происшествия прислали наши читатели.

На кадрах видно, как один автомобиль в результате аварии влетел в металлическое ограждение, второй оказался на встречной полосе, влетел в них и третий. Образовался затор.

Причина ДТП и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

Напомним, на днях на мосту произошла авария с участием двух автомобилей.

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