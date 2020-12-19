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Вылетел на встречку. На «большом мосту» произошла авария

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18 декабря около 12.30 часов 22-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ 2107, следуя из Костаная в сторону г. Тобыл на «большом мосту», не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба ДП.

В результате совершил столкновение с автомашиной марки «Лада Приора», под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир Лады была доставлена в Костанайскую городскую больницу.

По данному факту собран первоначальный материал для принятия решения.

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