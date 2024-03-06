Введение единого часового пояса: увеличилось ли потребление электроэнергии в Казахстане

Председатель правления Kegoc Наби Айтжанов на брифинге по итогам коллегии Минэнерго 5 марта рассказал о том, как введение единого часового пояса в Казахстане сказалось на потреблении электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как введение единого часового пояса сказалось на уровне потребления электроэнергии в Казахстане.

«Добавился один час. Соответственно, потребление увеличилось. Но нужно учитывать, что в утренние часы пик потребление чуть снизилось. В целом, небольшое увеличение потребления есть. Но энергосистема с этим справляется», – сказал Наби Айтжанов.

Управляющий директор АО «КЕГОК» Нуржан Керимкулов добавил, что по году увеличение на около 100 млн куб. Это 0,1% от общей доли потребления.

Глава КЕГОК добавил, что Казахстан покупает электроэнергию только в часы пик.

«Она сейчас составляет в сутки порядка 1-1,5 тыс. МВт. Цена зависит от балансирующего рынка. Часовая стоимость электроэнергетической мощности зависит от балансирующей стоимости в России, поэтому цена меняется. В часы пик стоимость доходит до 40-50 тенге, каждый час разная цена», – пояснил спикер

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