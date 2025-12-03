Мажилис одобрил во втором чтении единый закон о профилактике правонарушений. По поручению Президента Мажилис во втором чтении принял новый единый закон «О профилактике правонарушений». Документ перезапускает систему предупреждения правонарушений и усиливает персональную ответственность должностных лиц.

Больше участников, новая модель

Субъектов профилактики станет вдвое больше : состав расширен с 13 до 26. В систему дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодёжи, уполномоченные органы и предприниматели.

: состав расширен с 13 до 26. В систему дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодёжи, уполномоченные органы и предприниматели. Трёхуровневая модель: вводятся общие, индивидуальные и специальные меры профилактики.

Новые составы и штрафы в КоАП

Лицо, закрывающее одежда (никаб) в общественных местах: за первое нарушение — предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП .

в общественных местах: за первое нарушение — предупреждение, за повторное — . Противоправный контент : устанавливается ответственность за размещение и распространение.

: устанавливается ответственность за размещение и распространение. Игнорирование представлений госорганов: за злостное неисполнение требований об устранении причин правонарушений — административные меры.

Гражданская защита и полномочия МЧС

Вводится новая ответственность должностных лиц госорганов и МИО за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС.

за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС. МЧС наделяется полномочиями привлекать к ответственности виновных должностных лиц.

Дальше по процедуре: после одобрения Мажилисом документ направят в Сенат для рассмотрения.

В ожидании снега. Прогноз погоды на 4-6 декабря На большей части Казахстана в ближайшие дни с прохождением ложбины северо-западного циклона и связанных с...

Дистант в Костанае продлён? Сообщения рассылают в школьные чаты В школьные чаты гимназии им. Горького классные руководители разослали сообщения о формате обучения детей. «Дистанционный...

Заблудилась в тумане жительница Костанайской области В Костанайской области спасатели разыскали женщину, которая потерялась в густом тумане. История завершилась благополучно —...