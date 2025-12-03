Мажилис одобрил во втором чтении единый закон о профилактике правонарушений. По поручению Президента Мажилис во втором чтении принял новый единый закон «О профилактике правонарушений». Документ перезапускает систему предупреждения правонарушений и усиливает персональную ответственность должностных лиц.
Больше участников, новая модель
- Субъектов профилактики станет вдвое больше: состав расширен с 13 до 26. В систему дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодёжи, уполномоченные органы и предприниматели.
- Трёхуровневая модель: вводятся общие, индивидуальные и специальные меры профилактики.
Новые составы и штрафы в КоАП
- Лицо, закрывающее одежда (никаб) в общественных местах: за первое нарушение — предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП.
- Противоправный контент: устанавливается ответственность за размещение и распространение.
- Игнорирование представлений госорганов: за злостное неисполнение требований об устранении причин правонарушений — административные меры.
Гражданская защита и полномочия МЧС
- Вводится новая ответственность должностных лиц госорганов и МИО за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС.
- МЧС наделяется полномочиями привлекать к ответственности виновных должностных лиц.
Дальше по процедуре:
после одобрения Мажилисом документ направят в Сенат для рассмотрения.
