Вводится ответственность за ношение никаба в общественных местах

— Сегодня, 13:50
Изображение для новости: Вводится ответственность за ношение никаба в общественных местах

pixabay.com

Мажилис одобрил во втором чтении единый закон о профилактике правонарушений. По поручению Президента Мажилис во втором чтении принял новый единый закон «О профилактике правонарушений». Документ перезапускает систему предупреждения правонарушений и усиливает персональную ответственность должностных лиц.

Больше участников, новая модель

  • Субъектов профилактики станет вдвое больше: состав расширен с 13 до 26. В систему дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодёжи, уполномоченные органы и предприниматели.
  • Трёхуровневая модель: вводятся общие, индивидуальные и специальные меры профилактики.

Новые составы и штрафы в КоАП

  • Лицо, закрывающее одежда (никаб) в общественных местах: за первое нарушение — предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП.
  • Противоправный контент: устанавливается ответственность за размещение и распространение.
  • Игнорирование представлений госорганов: за злостное неисполнение требований об устранении причин правонарушений — административные меры.

Гражданская защита и полномочия МЧС

  • Вводится новая ответственность должностных лиц госорганов и МИО за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС.
  • МЧС наделяется полномочиями привлекать к ответственности виновных должностных лиц.

Дальше по процедуре: после одобрения Мажилисом документ направят в Сенат для рассмотрения.



