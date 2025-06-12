ВВП Казахстана за январь–май 2025 г. вырос на 6%

По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой результат стал возможен благодаря ускорению темпов в ключевых отраслях – от промышленности и строительства до торговли, транспорта и связи.

Промышленное производствоприбавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетісу области, на 14,1% – г.Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.

Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе–апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) – в основном за счёт наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Абайской – 3,6%, в Костанайской – 4,8%.

Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объёмы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объёмы работ благодаря масштабным проектам – школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской – 57,8%, в Астане – 51,8%, в Туркестанской – 46,6%.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Инвестиции в основной капиталвыросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.

Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7,0% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае т.г. оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная – 6,5%.

В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская (+48,9%) и Шымкент (+23,1%).

Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг сети интернет (+13,9%).

Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% – это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта(+17%) и транспортировки по трубопроводу(+13,8%). Особо высокие темпы в Жетісу (+39,1%), Абайской области (+17,7%) и Актюбинской области (+11,3%).

Правительство продолжает держать под личным контролем реализацию поручений Президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Какой будет погода в пятницу 13 в Костанайской области 13 июня ночью на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области...

Учителям предложили дежурить на пляже. Комментарий МЧС Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев высказался по поводу сообщений о том, что в Костанае...