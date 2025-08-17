Министр энергетики, министр цифрового развития, министр труда и министр нацэкономики совместным приказом изменили пилотный проект по оказанию услуги «Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи», сообщает Zakon.kz.
Поправками уточняется понятие:
потенциальный услугополучатель – получатель государственной адресной социальной помощи и (или) жилищной помощи по состоянию на последнее число месяца, предшествующего отчетному, проживающий в регионах проведения пилотного проекта.
Также предусмотрено, что активация ваучера осуществляется услугополучателем ежемесячно с 7-го по 29-е число текущего месяца. Активация ваучера после 29-го числа текущего месяца недоступна.
Неактивированные ваучеры, выданные в рамках услуги, имеют срок действия до 29-го числа текущего месяца.
При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя на SMS-сообщение по истечении 7 календарных дней потенциальному услугополучателю отправляется повторное SMS-сообщение. При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя до 29 числа текущего месяца или при отказе потенциального услугополучателя от услуги возможность активации ваучера в текущем месяце прекращается.
Кошелек 30 числа текущего месяца направляет сформированный список активированных ваучеров в информационную систему услугодателя.
Также обновлена форма запроса к потенциальному услугополучателю для получения его согласия на оказание услуги проактивным способом.
Услугополучателю направляется следующее стартовое SMS-сообщение:
«Уважаемый (ая) гражданин (ка)! Вашей семье доступна скидка на товарный газ в АО «QazaqGaz Aimaq» в виде ваучера. Согласие или отказ на обработку персональных данных для выпуска ваучеров осуществляется следующей комбинацией: 21*1 означает «Согласен». Согласие необходимо предоставить до 29 числа текущего месяца. В случае возникновения вопросов можете обратиться по номеру 5169».
При согласии (если потенциальный услугополучатель набрал 21*1 SMS-сообщение) ему направляется следующий ответ:
«Ваше согласие на получение ваучера в «Социальном кошельке» на товарный газ обработано положительно. Для получения ваучера Вам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile перейдя по ссылке https://egovmobile.page.link/socwallet».
Совместный приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.