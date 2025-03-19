Жаңалықтар - 18.03.25 https://youtu.be/dNuNAj6CwDo
Выпуск ТВ-новостей — 18.03.25
По информации акимата Амангельдинского района, размещенное в социальных сетях видео о подтоплении домов в селе...
Женщина умерла до приезда скорой помощи после инъекции, сделанной ее супругом. Инцидент произошел 16 марта...
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