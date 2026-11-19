Риск засух в 2027 году: Токаев призвал Казахстан готовиться к погодным аномалиям
Президент Касым-Жомарт Токаев призвал учитывать риск засух и других погодных аномалий при развитии сельского хозяйства...
Выпуск ТВ-новостей — 18.11.26-видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.