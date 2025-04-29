Жаңалықтар - 25.04.25 - видео https://youtu.be/YCEDyCqsgK4
Выпуск ТВ-новостей — 25.04.25-видео
Пересмотреть бюджет в отношении оптимизации расходов обещал аким Костаная Марат Жундубаев. При этом он отметил,...
Комитет по противодействию наркопреступности МВД обратился к гражданам, передает Polisia.kz. "В условиях стремительного распространения новых...
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