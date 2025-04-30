Жаңалықтар - 28.04.25-видео https://youtu.be/HUj9Z5sYXWc
Выпуск ТВ-новостей — 28.04.25-видео
Точка зрения - Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными - Пётр Своик...
Дело № 1038 - Удар ножом получил студент, ДТП с участием полицейского автомобиля, вынесен приговор...
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