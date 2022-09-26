Выселение и повышение цены. Ситуацию с арендным жильем в РК разъяснил юрист

Юрист Максим Баженов напомнил арендаторам и хозяевам квартир основные юридические аспекты таких вопросов, как повышение арендной платы, расторжение договора аренды и выселение арендаторов, сообщает zakon.kz.

По словам юриста, в данных вопросах многое зависит от условий конкретного договора. Кроме того, если физическое лицо снимает квартиру на срок до одного года у другого физического лица без письменного договора аренды, то это не означает, что между ними не был заключен договор.

«В данном случае стороны заключили договор аренды, только не в письменной форме, а в устной. Поэтому к отношениям сторон применяются все положения закона», — говорит Максим Баженов.

Повышение арендной платы

Как отметил юрист, арендатор обязан оплачивать арендную плату в том размере, о котором стороны ранее договорились.

«Хозяин квартиры имеет право поднять (или уменьшить) арендную плату не чаще одного раза в год, если в договоре стороны не указали иное. При этом, как показывает судебная практика, такое повышение должно происходить не путем простого уведомления арендатора, а путем подписания дополнительного соглашения», — подчёркивает Максим Баженов.

По его словам, если арендатор не согласен с повышением арендной платы и отказывается подписывать дополнительное соглашение, то здесь имеется спор, который подлежит разрешению в суде.

«В таком случае требовать повышенной арендной платы без решения суда неправомерно», — утверждает юрист Максим Баженов.

Расторжение договора аренды

Как отметил эксперт, договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

При этом закон устанавливает определенные основания, наступление любого из которых позволяет хозяину квартиры заявить требование о расторжении договора (договор может предусматривать также дополнительные основания).

Он перечислил основные основания, которые позволяют арендодателю расторгнуть договор:

арендатор существенно нарушает условия договора, несмотря на письменное предупреждение хозяина квартиры;

арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает арендуемую квартиру;

арендатор более двух раз нарушает срок уплаты арендной платы.

«Если таких оснований не имеется, то требование хозяина квартиры о расторжении договора является безосновательным. Он может только отказаться от договора, но в данном случае он обязан уведомить арендатора за три месяца», — говорит Максим Баженов.

Выселение арендаторов

Юрист подчеркнул, что выселение допускается исключительно по решению суда.

«Самостоятельные попытки хозяина квартиры выселить арендаторов могут быть рассмотрены как самоуправство, а за это может наступить уголовная ответственность», — утверждает Максим Баженов.

Также он напомнил, что трудные времена не должны стать причиной необоснованной наживы, особенно на социально уязвимых слоях населения.

Стоит отметить, что сдача в аренду недвижимого имущества подлежит обязательной регистрации, потому что это предпринимательская деятельность, которая подлежит налогообложению. Указанные разъяснения касаются как арендодателей, зарегистрировавших свою деятельность, так и тех, кто сдает недвижимость без регистрации.

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