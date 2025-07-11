Как сообщила старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге республиканского значения Костанай — Карабутак.
21-летний водитель управляя автомашиной Honda, также не справившись с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил опрокидывание, после чего получил различные травмы. К сожалению, отмечают полицейские, не приходя в сознание он скончался в больнице.
«Всего в регионе, с начала года, зарегистрировано 557 ДТП в которых 34 человека погибли, и 771 получили различные травмы. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году было зарегистрировано 183 ДТП», сообщила старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова.
Такая большая разница в количестве ДТП, за два аналогичных временных периода, опять же связана с изменениями правил регистрации. Единственный показаталь, который одинаково фиксировался и в прошлом, и в этом году, это количество погибших. И статистика показывает, что их год назад было на 11 меньше. Получается, что печальные показатели действительно растут. Не смотря на то, что полицейские, как они отмечают, усилили борьбу с нарушениями ПДД в этом году.
Выявлено более 111 тысяч нарушений по линии дорожной безопасности. Из них 54 тысячи грубых нарушений. Грубые нарушения, это разговоры по сотовому телефону, скорость, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, непристегнутый ремень. Только нетрезвых водителей за полгода полицейскими было выявлено более семисот. В общем, отмечают стражи дорожного порядка, улучшить ситуацию на трассах региона, возможно только при условии повышения уровня дисциплины и культуры всех участников дорожного движения.
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