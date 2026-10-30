До −7: в Костанайской области ожидаются заморозки и туман

Ипотека «Умай»: приём заявок для работающих женщин начнётся 3 ноября
В Казахстане 3 ноября стартует приём заявок по женской ипотечной программе «Умай». На второй в...
В Костанайской области прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на западе, юге и востоке региона ожидается туман.
Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, днём потеплеет до +5…+10.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ожидается −3…−5 градусов, днём — +6…+8.
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