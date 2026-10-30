В Костанае нет мест для мусульманских захоронений: участок под новое кладбище рассматривают в Генплане
В Костанае рассматривают вопрос выделения территории для мусульманских захоронений. Соответствующее обращение в местные исполнительные органы...
Жаңалықтар — 30.10.26-видео
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