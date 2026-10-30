В Костанае нет мест для мусульманских захоронений: участок под новое кладбище рассматривают в Генплане





В Костанае рассматривают вопрос выделения территории для мусульманских захоронений. Соответствующее обращение в местные исполнительные органы направила мечеть «Жайлаубай Ата» — филиал Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом сообщила руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

Мечеть просит выделить участок под мусульманское кладбище и включить его в новый Генеральный план города. В обращении также указано, что действующее кладбище у жилого массива «Қонай» практически полностью заполнено, свободной территории для новых захоронений нет. Кроме того, оно расположено вблизи реки Тобол.

По словам Курмангалиевой, эти обстоятельства совпадают с опасениями экологов и подтверждают необходимость закрытия кладбища и открытия нового в экологически безопасном месте. Отдел ЖКХ уже проводит процедуры по закрытию кладбища у «Қоная».

«В настоящее время мест для мусульманских захоронений в городе нет, захоронения производятся в Костанайском районе. В связи с этим при проработке территории под новое кладбище предлагается предусмотреть возможность выделения отдельного участка для мусульманских захоронений», — сообщила Гулсара Курмангалиева.

Вопрос рассматривают в рамках корректировки Генплана. Окончательное решение о расположении и площади участка пока не принято. Его определят с учётом санитарно-защитных расстояний, требований водного и экологического законодательства, а также по согласованию с отделом ЖКХ, заинтересованными госорганами и общественностью.

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