Ипотека «Умай»: приём заявок для работающих женщин начнётся 3 ноября





В Казахстане 3 ноября стартует приём заявок по женской ипотечной программе «Умай». На второй в этом году транш выделено 20 млрд тенге. Первый транш, предоставленный в конце августа, составлял 9 млрд тенге.

Участвовать в программе могут работающие женщины. Об условиях рассказал начальник отдела развития бизнеса Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

«Ставка кредитования будет оставаться такой же 14,8%. Первоначальный взнос для жителей Астаны и Алматы — 20%, Для всех остальных — 15%. Остальную сумму уже банк кредитует», — сообщил он.

При определении суммы кредитования банк будет ориентироваться на меньшую из двух величин — цену продавца или оценочную стоимость недвижимости.

Максимальный чистый доход семьи не должен превышать 1 млн 250 тысяч тенге. Также банк проверяет кредитную историю заявительницы и средний доход за последние шесть месяцев.

Подать заявку можно тремя способами: по видеосвязи через сайт банка или личный кабинет на портале «Баспана маркет», через банковских консультантов либо в отделении. По словам Искендирова, во время предыдущих кампаний в офисах в дни приёма заявок возникали большие очереди.

По программе можно приобрести первичное жильё, а также вторичное — не ранее 2016 года постройки. Предусмотрена возможность покупки строящегося жилья с гарантией Казахстанской жилищной компании либо с применением инструмента страхования.

«Первичное жильё в обязательном порядке выбирается клиентом только на нашем портале Баспана маркет», — подчеркнул представитель банка.

Кроме того, по программе «Умай» можно получить кредит на ремонт жилья заявительницы. На эти цели предусмотрено до 15 млн тенге, но не более 60% оценочной стоимости недвижимости, предоставляемой в залог.

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