Без телевидения и радио: казахстанцев предупредили о перерыве в вещании

4 ноября 2026 года с 03:00 до 17:00 по времени Астаны по всей стране временно приостановят вещание телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает АО «Казтелерадио».
Перерыв связан с плановыми профилактическими работами за IV квартал. Они затронут сети спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания.
В компании пояснили, что профилактика необходима для обеспечения стабильного и качественного вещания, и принесли извинения за временные неудобства.
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