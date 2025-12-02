Без телевидения и радио: казахстанцев предупредили о перерыве в вещании





4 ноября 2026 года с 03:00 до 17:00 по времени Астаны по всей стране временно приостановят вещание телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает АО «Казтелерадио».

Перерыв связан с плановыми профилактическими работами за IV квартал. Они затронут сети спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания.

В компании пояснили, что профилактика необходима для обеспечения стабильного и качественного вещания, и принесли извинения за временные неудобства.

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