В Костанайской области нашли тело 86-летнего мужчины: подозреваемого ищут круглосуточно

В Костанайской области расследуют смерть 86-летнего мужчины: полиция ищет подозреваемого
По факту обнаружения тела 86-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства. К расследованию привлечены необходимые силы и ресурсы. Работа по установлению личности и задержанию подозреваемого продолжается круглосуточно.
В полиции также опровергли информацию о нападении на второго человека и призвали жителей доверять только официальным источникам.
Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП. Другие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
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