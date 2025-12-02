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В Костанайской области нашли тело 86-летнего мужчины: подозреваемого ищут круглосуточно

— Сегодня, 09:54
Изображение для новости: В Костанайской области нашли тело 86-летнего мужчины: подозреваемого ищут круглосуточно

Фото ДП


В Костанайской области расследуют смерть 86-летнего мужчины: полиция ищет подозреваемого

По факту обнаружения тела 86-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства. К расследованию привлечены необходимые силы и ресурсы. Работа по установлению личности и задержанию подозреваемого продолжается круглосуточно.

В полиции также опровергли информацию о нападении на второго человека и призвали жителей доверять только официальным источникам.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП. Другие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.



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