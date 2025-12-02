Кредиты не по карману: в Казахстане проверят 11 банков

В Казахстане планируют включить 22 препарата для лечения 14 заболеваний в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного...
В Костанайской области нашли тело 86-летнего мужчины: подозреваемого ищут круглосуточно
В Костанайской области расследуют смерть 86-летнего мужчины: полиция ищет подозреваемого По факту обнаружения тела 86-летнего...
Без телевидения и радио: казахстанцев предупредили о перерыве в вещании
4 ноября 2026 года с 03:00 до 17:00 по времени Астаны по всей стране временно...
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