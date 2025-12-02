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Кредиты не по карману: в Казахстане проверят 11 банков

— Сегодня, 10:54
Изображение для новости: Кредиты не по карману: в Казахстане проверят 11 банков

Сгенерировано ИИ


Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет на постоянной основе проверять, как банки оценивают платёжеспособность казахстанцев при выдаче займов, сообщает LS.

Для этого регулятор внедряет надзорный процесс Debt Service Review (DSR), который охватит 11 банков. Специалисты оценят, насколько правильно они рассчитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН) заёмщиков. Цель — предупредить рост закредитованности населения.

Ранее такой анализ провели в восьми банках в рамках пилотного проекта. Его результаты показали необходимость сделать проверки регулярными.

Новый надзорный процесс призван не допустить чрезмерной кредитной нагрузки на граждан, помочь банкам точнее определять финансовые возможности клиентов и обеспечить единый подход к расчёту КДН. В агентстве рассчитывают, что это также повысит качество банковских кредитных портфелей.

По результатам проверок к банкам могут применить надзорные меры с учётом характера и существенности выявленных нарушений. Полученные данные также используют для подготовки предложений по совершенствованию нормативных требований к расчёту долговой нагрузки.



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