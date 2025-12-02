22 препарата добавят, 52 исключили: как меняется список бесплатных лекарств





В Казахстане планируют включить 22 препарата для лечения 14 заболеваний в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Одновременно перечень пересматривают с учётом современных клинических рекомендаций. Из него исключены 52 препарата по 26 заболеваниям, которые характеризовались низким спросом и недостаточной эффективностью. По данным Минздрава, обновление должно повысить доступность лекарств с доказанной эффективностью и безопасностью.

«Расширено обеспечение инсулиновыми помпами и необходимыми расходными материалами пациентов с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, а также беременных женщин. Данные изменения позволят повысить доступность необходимого лечения для пациентов», — отметила Акмарал Альназарова.

Доля обеспечения лекарствами по электронным рецептам через систему «Социальный кошелёк» достигла 82%. В ведомстве отмечают, что такой формат делает отпуск препаратов пациентам прозрачнее.

Закупочную кампанию на 2027 год начали на три месяца раньше, чем годом ранее. Уже в сентябре закупили 84% необходимого объёма препаратов. Чтобы снизить риск дефицита, неснижаемый запас увеличили на 35%.

До конца текущего года на складах Единого дистрибьютора планируют сформировать запас лекарств на 2027 год в объёме 95–100% от потребности.

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