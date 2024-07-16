Ещё 350 многоэтажек Костаная ждут обновления фасадов





В Костанае завершился сезон бюджетного ремонта многоэтажных домов. В план включили 17 зданий: в одних провели текущий ремонт, в других начали капитальные работы, которые продолжат в следующем году. В основном обновляют фасады и кровли домов, расположенных на первых линиях центральных и магистральных улиц, чтобы сформировать единый архитектурный облик города.

Как сообщил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Куанышбай Аманкулов, на 2027 год запланировано завершение четырёх переходящих проектов стоимостью 309,4 млн тенге. Также разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасадов и кровель пяти домов на общую сумму 1,2 млрд тенге. Ещё для трёх зданий готовят проекты капитального ремонта крыш. Текущий ремонт предложено провести в 18 домах — сметная стоимость составляет 785,9 млн тенге.

В общей сложности направлены бюджетные заявки примерно на 2,2 млрд тенге. Окончательный перечень домов и работ утвердят с учётом выделенного финансирования.

Жители также могут отремонтировать свои дома и инженерные сети через товарищество «ЖКХ-ремонт». В этом случае работы оплачивают из бюджета, однако собственники возвращают средства в течение нескольких лет без процентов. Размер платежа зависит от площади квартиры.

По этой программе за последние два года в Костанае обновили 20 лифтов. Сейчас в четырёх подъездах домов в восьмом и девятом микрорайонах меняют лифтовое оборудование на общую сумму 323 млн тенге.

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил в следующем году поддержать жителей, готовых участвовать в программе возвратного финансирования. По его словам, подготовлены проекты по четырём адресам примерно на 500 млн тенге. Они предусматривают обновление отопления, электросетей, кровель и фасадов.

За последние семь лет за счёт бюджета в городе отремонтировали 199 домов на первых линиях улиц. На гарантии остаются 69 многоэтажек. После их обследования подрядчикам выдали предписания об устранении дефектов.

По данным отдела жилищных отношений, ещё около 350 многоэтажных домов Костаная нуждаются в обновлении внешнего облика в соответствии с дизайн-кодом.

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