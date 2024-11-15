Взял 300 тысяч — заплатит 9 миллионов: в Костанае осудили экс-следователя





В Костанае бывшего старшего следователя северного отдела полиции приговорили к штрафу в 9 млн тенге за получение взятки. По материалам дела, он получил 300 тысяч тенге за прекращение досудебного расследования по делу об угоне автомобиля.

Как сообщила государственный обвинитель Жанна Наконечная, деньги передали через женщину, которая не знала о преступных намерениях полицейского. После задержания сотрудниками областного департамента КНБ следователь полностью признал вину и не оспаривал доказательства. Досудебное расследование провели в ускоренном порядке.

При назначении наказания учли наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Нарушение принятой присяги признали отягчающим обстоятельством.

Суд назначил штраф в размере тридцатикратной суммы взятки — 9 млн тенге. Также бывшего следователя пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке и должности судьи.

Штраф необходимо уплатить в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты предусмотрена замена наказания лишением свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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