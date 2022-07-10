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Высокая пожарная опасность. Штормвое предупреждение объявили в Костанайской области

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

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Днем на западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Костанае ожидается температура +19, днём +30 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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