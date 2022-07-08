Казгидромет выпустил прогноз по засухе на июль

Казгидромет выпустил уточнение к прогнозу засухи на июль.

Согласно прогнозу стандартизированного индекса осадков дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области, Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области, Алакольском районе Алматинской области, Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области, Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области, в окрестности г. Семей Абайской области и на большей части Кызылординской области.

Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей — оптимальные.

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