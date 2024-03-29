Выставлены блок-посты. Как передвигаться по трассам, сообщили в ДП Костанайской области

В связи с закрытием дорог в Актюбинской области из-за перелива, принято решение о перекрытии дороги республиканского значения «А-22 Карабутак — Костанай» на 234-545 километре в направлении городов Шымкент, Кызылорда, Республики Узбекистан. Об этом сообщает ДП Костанайской области.

«Движение в этом направлении необходимо осуществлять через города Кокшетау, Астана. Вблизи города Рудного и Костаная в данном направлении выставлены блок-посты. Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.