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Выставлены блок-посты. Как передвигаться по трассам, сообщили в ДП Костанайской области

Фото взято с сайта kaztag.kz

В связи с закрытием дорог в Актюбинской области из-за перелива, принято решение о перекрытии дороги республиканского значения «А-22 Карабутак — Костанай» на 234-545 километре в направлении городов Шымкент, Кызылорда, Республики Узбекистан. Об этом сообщает ДП Костанайской области. 

«Движение в этом направлении необходимо осуществлять через города Кокшетау, Астана. Вблизи города Рудного и Костаная в данном направлении выставлены блок-посты. Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

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