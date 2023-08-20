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После праздника. Вытоптали цветы на клумбах в Костанае

Кадр из видео @rfrozenfear

Видео в своем аккаунте разместил костанаец под ником @rfrozenfear.

Кадры говорят сами за себя. Клумбы с цветами растоптаны. Это последствия празднования Дня рождения Костаная.

 

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