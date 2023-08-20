После праздника. Вытоптали цветы на клумбах в Костанае

Видео в своем аккаунте разместил костанаец под ником @rfrozenfear.

Кадры говорят сами за себя. Клумбы с цветами растоптаны. Это последствия празднования Дня рождения Костаная.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.