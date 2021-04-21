За плохие дороги наказали должностных лиц в Костанайской области

Сотрудниками дорожно-технической инспекции, управлением местной полицейской службы ДП области совместно с собственниками автомобильных дорог с 12 по 15 апреля проведено внеплановое обследование 138 автодорог общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

В период обследований выявлено 1210 дефектов дорожного полотна, из них: 103 дефекта люков смотровых колодцев и более 2 тысяч недостатков технических средств регулирования дорожного движения.

По итогам проведенных обследований местным исполнительным органам и собственникам автодорог выдано 138 предписаний.

За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц по части 1 статьи 631 КоАП РК.

В целях безопасности дорожного движения и улучшения дорожной инфраструктуры в местные исполнительные органы направлено 25 информационных писем, с предложениями по улучшению организации дорожного движения.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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