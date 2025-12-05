«Заблокируем ваши банковские счета». Этой угрозой всё чаще пользуются мошенники, представляющиеся сотрудниками органов госдоходов. Если в сентябре, во время всеобщего декларирования, аферисты ссылались в своих схемах в основном на одну форму отчётности, то теперь они оперируют уже всеми существующими видами деклараций.

Лженалоговики звонят гражданам, представляются работниками департамента госдоходов, акимата или даже «Казпочты» и заявляют, что якобы вы не сдали налоговую отчётность или сделали это с ошибками. Под предлогом предотвращения штрафов и «немедленной блокировки счетов» они просят продиктовать коды, личные данные или иные конфиденциальные сведения.

«Они просят продиктовать код либо свои личные данные во избежание якобы последствий – административных штрафов или блокировки счетов. Но очень важно знать: органы госдоходов никакие коды не запрашивают, личные данные по телефону не запрашивают, данные ЭЦП не запрашивают», – подчёркивает руководитель управления Департамента государственных доходов по Костанайской области Шынар Жумабай.

Она объясняет, что в случае, если налогоплательщик действительно не предоставил налоговую отчётность или сдал её некорректно, действует ясный и прозрачный порядок. «Органы госдоходов направляют уведомление через информационные системы. Уведомление поступает налогоплательщику в кабинет налогоплательщика. Если в течение 30 рабочих дней уведомление не исполняется, по истечении этого срока уже могут быть заблокированы счета», – уточняет Шынар Жумабай.

Речь идёт об официальной платформе налоговых органов – сайте cabinet.kgd.gov.kz. Именно в личный кабинет там поступают все уведомления от ведомства. Через социальные сети и мессенджеры, такие как WhatsApp, департамент госдоходов с гражданами не работает.

«Мы сразу объясняем всем: никаких звонков со стороны органов госдоходов с требованиями назвать коды или данные не поступает – это мошенники. Но, в любом случае, для успокоения налогоплательщика, раз он позвонил, мы проверяем информационную систему: налоговая отчётность предоставлена, никаких вопросов к нему нет», – говорит Шынар Жумабай.

В департаменте напоминают: вся официальная контактная информация, в том числе номера телефонов, по которым можно уточнить любые вопросы, размещена на сайте местного департамента kst.kgd.gov.kz. Гражданам советуют не поддаваться на угрозы, не передавать личные данные по телефону и всегда перепроверять информацию через официальные источники.

