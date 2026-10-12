Заменял золото бижутерией: работник пункта выдачи украл товары на 14,9 млн тенге





19-летнего работника пункта выдачи заказов осудили за кражу 195 единиц товаров на общую сумму свыше 14,9 млн тенге. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Работник оформлял в приложении маркетплейса заказы на золотые изделия, одежду, продукты питания и другие товары. При получении он тайно похищал их, подменяя содержимое либо возвращая на склад другие предметы.

Так, заказав золотые серьги стоимостью 182 тысячи тенге, он оформил возврат продавцу, заменив украшения бижутерией.

Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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