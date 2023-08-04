Завод КИА, кондитерская фабрика, фермы. О грандиозных планах в Костанайской области говорили на крупном инвестфоруме

Инвестиционный форум собрал немало предпринимателей как Костанайской области, так и зарубежных. Они презентовали серию крупных проектов, реализация которых запланирована на ближайшие годы. Один из самых масштабных — это автопроизводство. В Костанае планируется построить завод КИА.

По плану начать работу он уже должен к 2025 году, и выпускать до 70 тысяч авто в год. Появится к 2025 году и новая солнечная и газопоршневая электростанции. Их планируют разместить в районе Б.Майлина.

«При строительстве станции планируется использовать современные наработки, которые позволяет на 25-30% увеличить производительность электроэнергии. Это так называемые двусторонние солнечные панели, которые позволяет принимать солнечные лучи не только прям от солнца, но и от из земной поверхности и даже от снега», — сказал генеральный директор ТО «Полиметалл — Евразия» Канат Досмукаметов.

Этот проект рассчитан на два года. И позволит предприятию отказаться от покупки электроэнергии. Еще один проект «Полиметалла «- посадка семисот гектаров леса. Место предприятие уже выбрало — Федоровский район. Появятся в области и шесть молочно-товарных ферм. Их построят в Алтынсаринском, Федоровском, Узункольском и Мендыкаринском районах.

«При активной государственной поддержке и акимата Костанайской области ввод в эксплуатацию весь шести ферм мы планируем поэтапно до 2028 года. Стоимость инвестпроекта — 60 млрд тенге. Чтобы получать надой как в европейских фермах Олжа-Агро делает упор на четыре фактора: корма, комфорт, коровы и кадры», — отметил генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Алишер Ходжаназаров.

Этот инвестпроект создаст — 400 постоянных рабочих мест. В будущем предприятие планирует построить молокоперерабатывающий завод мощностью 350 тонн молока в сутки. Также в области построят и новую кондитерскую фабрику, также к 2025 году. АО Баян-Сулу планирует расширяться. Новая фабрика создаст еще 260 рабочих мест. И значительно увеличит производственные мощности.

«Доля импорта в Казахстане составляет 50%. Но, с вводом новой, современной кондитерской фабрики мы увеличим как долю в Казахстане, будет импортозамещение, также мы будем конкурентны за пределами Казахстана. Я думаю, что это даст нам еще больший толчок по производству и расширению новых кондитерских изделий», — сказал председатель правления АО «Баян Сулу» Тимур Садыков.

Еще один из крупных проектов — строительство сухого порта с доступом к железной дороге и республиканской трассе. Эта инициатива должна дать развитие региональной и приграничной торговле.

«Данный проект будет реализовываться в индустриальной зоне на земельном участке с общей площадью -157 га. С предварительным объемом инвестиций — 37 млрд тенге, и создание более 700 рабочих мест. И уже сегодня перед нами стоит задача по подбору квалифицированных кадров, в том числе по узкопрофильным специальностям: крановщики, упаковщики операторы дистанционного управления и т.д.», — рассказал директор ТОО «ТЛК «Тобол» Айдын Алимов.

Помимо этого, в Аркалыке появится гороно-обогатительный комбинат. Общий объем инвестиций — 315 млрд тенге. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2027 году.

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