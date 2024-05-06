Земля погрузится в солнечную плазму на двое суток, заявили учёные

Две вспышки высшего класса Х зарегистрировали на Солнце сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, сообщает Informburo.kz

Оба взрыва зарегистрировали на одном и том же участке Солнца с разницей в 6 часов.

Выброс массы в данном случае почти полностью исключён. Всё, что могло быть выброшено в сторону Земли, должно улететь ещё во время первого взрыва, и накопить повторно вещество за такое короткое время Солнце не могло в принципе. По предварительным данным, оба взрыва, и первый и второй, не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов, – сообщили учёные.

По их словам, спутниковые группировки находятся вне зон риска. Верхняя атмосфера поглотила значительные дозы лучистой радиации. В то же время, поступают многочисленные сообщения о перебоях коротковолновой радиосвязи, в связи с резким изменением состояния ионосферы.

Геомагнитные последствия от сегодняшних событий смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятны. Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения и вызваны предшествующими процессами, – заявили в лаборатории.

Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния вспышек на Землю, на данный момент отсутствуют. Учёные заявили, что наблюдают за процессом.

В то же время, они сообщают, что в ближайшие два дня Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, до конца вторника. Наиболее плотный передний фронт выброса пройдет через орбиту Земли примерно с 22 часов 5 мая дня до 5-6 утра 6 мая по московскому времени.

Консолидированный геомагнитный прогноз на текущий момент предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущение в течение всего понедельника и вторника. Сила удара по Земле прогнозируется смягчённой, так как основное направление движения вещества проходит сбоку от Земли, и удар по планете является касательным, – рассказали учёные.

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