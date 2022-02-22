Зеркальная дата. В Костанае настоящий свадебный бум

И всё из-за очередной зеркальной даты. 22.02.2022 различные нумерологии и эзотерики называют магическим днём шести двоек. В областном центре скрепить свой союз узами брака решили 50 пар, которые уверены, что эта дата принесёт им долгую и счастливую совместную жизнь.

Сегодня в загсе многолюдно, сразу 50 пар заключают брак. 21 января через егов поступило много заявлений,в три раза больше, чем обычно. Всему виной — зеркальная дата.

Азамат и Махаббат Танаткановы специально выбирали этот день для того, чтобы связать свою жизнь узами брака, признаются, что для них это важно, так как число «два» символизирует пары.

«Его мама хотела выбрать эту дату тоже, и так получилось, что и свадьба переносилась потом, по семейным обстоятельствам. И вот так получилось, свадьба была 20 Кыз узату, а в загсе выбрали вот. Мы очень рады. Надеемся, что мы будем жить счастливую жизнь. Эта дата приносит удачу, для нашей семьи и для нас -это очень важно. Согласен»,- говорят молодожены.

Для каждой пары причины выбора данной даты индивидуальны. Есть и те, кому цифры не важны, а попали на эту дату случайно.

«Почему сегодня? Мне тоже дата была не важна. Дату выбрал если честно он, главное, чтобы дальше наш брак был счастливый. Ну и все, а дата -это не важно. Дата — это просто дата. Главное, брак счастливый»,- говорят молодожены Агайдаровы.

В загсе отмечают, что в час они делают примерно 4-5 записей. При шестичасовом рабочем дне, им по силам оформить около 30 пар. Поэтому сегодня для сотрудников загса насыщенный день. Последний раз такой наплыв был 20 декабря — 20.12.21 в этот день 56 пар вступили в брак.

«Молодых привлекает, то, что это магические цифры. Действительно, эти цифры не в каждом году бывают. Даже если сравнить в области, сегодня именно в городе Костанай много браков. Есть даже районы, в которых молодежь не привлекает к этому внимание, это вчера управление проводили статистику по области»,- рассказала Ляйля Маутова руководитель отдела РАГС.

Сотрудники загса, отмечают, что тем парам, которые не успели оформить бракосочетание в красивую дату, не стоит расстраиваться. По их словам, счастье напрямую зависит от самих людей, а не от даты в календаре.

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