Выпуск ТВ-новостей - 08.04.25 - видео https://youtu.be/27DoGYc9AoU
Жаңалықтар — 08.04.25 — видео
Люди не должны платить за их лишние траты. Прокуроры Костаная требуют отменить новые тарифы за вывоз мусора
Прокуроры Костаная требуют отменить новые тарифы мусоровывозящей компании Тазалык 2012. Напомним в начале года цены...
Сжигание сухой травы - это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по неосторожности человека. Такие...
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