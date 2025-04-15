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Жаңалықтар — 14.04.25

— Сегодня, 15:12
Изображение для новости: Жаңалықтар — 14.04.25

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Жаңалықтар — 14.04.25 — видео





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