Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее...
Жаңалықтар — 14.04.25 — видео
По итогам проведенной работы за период 2024 года выявлено и направлено департамент по управлению земельными...
Дело № 1036 - 56 млн. тенге отдали мошенникам, борьба с "домушниками", операция "Подросток" -...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.