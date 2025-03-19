Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где фиксируется наибольшее число преступлений против половой...
Жаңалықтар — 18.03.25
Выпуск ТВ-новостей - 18.03.25 https://youtu.be/5Et_ksLBBy8
По информации акимата Амангельдинского района, размещенное в социальных сетях видео о подтоплении домов в селе...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.