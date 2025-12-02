Женщина погибла в ДТП на мосту в Костанайской области

В Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на мосту по направлению в Рудный.
По информации полиции, водитель автомобиля Mercedes 2001 года рождения, двигаясь в сторону Рудного, выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности манёвра. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, который ехал в сторону посёлка Качар.
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, в аварии погибла 54-летняя пассажирка Mercedes. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП управление полиции Рудного зарегистрировало уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Обстоятельства аварии выясняются
В полиции отметили, что проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
