Казахстан усилил контроль на границе из-за угрозы перелета саранчи

В Казахстан в текущем году планируют обработать от саранчи около 2,2 миллиона гектаров сельхозугодий. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
По его словам, это на 19 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
В Минсельхозе заявили о снижении активности саранчи
Как отметил Азат Султанов, пик распространения вредителей пришелся на последние два-три года, а сейчас ситуация постепенно идет на спад.
При этом основные опасения связаны с возможным перелетом саранчи из соседних государств.
Казахстан усилил контроль на границах
Вице-министр сообщил, что со всеми соседними странами, откуда возможен перелет вредных насекомых, уже выработаны совместные алгоритмы действий.
На приграничных территориях специалисты проводят мониторинг опасных участков.
В случае угрозы перелета саранчи с обеих сторон границы будет направляться специальная техника для обработки территорий.
По словам Азата Султанова, такие меры необходимы, чтобы не допустить распространения вредителей на уже обработанные поля.
В Костанае должников по арендному жилью могут выселить через суд
В Костанае перевернулся Nissan после столкновения с Kia
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.