Казахстан усилил контроль на границе из-за угрозы перелета саранчи





В Казахстан в текущем году планируют обработать от саранчи около 2,2 миллиона гектаров сельхозугодий. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, это на 19 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

В Минсельхозе заявили о снижении активности саранчи

Как отметил Азат Султанов, пик распространения вредителей пришелся на последние два-три года, а сейчас ситуация постепенно идет на спад.

При этом основные опасения связаны с возможным перелетом саранчи из соседних государств.

Казахстан усилил контроль на границах

Вице-министр сообщил, что со всеми соседними странами, откуда возможен перелет вредных насекомых, уже выработаны совместные алгоритмы действий.

На приграничных территориях специалисты проводят мониторинг опасных участков.

В случае угрозы перелета саранчи с обеих сторон границы будет направляться специальная техника для обработки территорий.

По словам Азата Султанова, такие меры необходимы, чтобы не допустить распространения вредителей на уже обработанные поля.

