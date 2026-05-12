Погода испортится: в Костанайской области ожидаются грозы и сильный ветер

В Костанайская область прогнозируют неустойчивую погоду. По данным синоптиков, на севере и востоке региона ожидаются дождь и гроза.
Ночью и утром 13 мая на западе и севере области возможен туман.
Какая погода ожидается в регионе
Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — от 16 до 21 градуса. На юге области воздух прогреется до +24.
Прогноз для Костаная
В Костанай ожидается переменная облачность, дождь и гроза.
Скорость восточного и северо-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет в пределах +5…+7 градусов, днем — от +17 до +19.
Метки: погода, костанайская область, дождь, гроза, туман
В Костанае перевернулся Nissan после столкновения с Kia
В Костанае поддержали новые правила: артистов обязали предупреждать зрителей о фонограмме
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.