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Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью — ДП Костанайской области о ДТП в пригороде Костаная

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали факт гибели человека в пригороде Костаная.

«ДТП случилось на мичуринской трассе. Начато досудебное расследование по факту наезда на пешехода.  Женщина получила ранения несовменстимые с жизнью. Назначены экспертизы»,-сообщили в областном ведомстве.

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