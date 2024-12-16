В начале декабря 2024 года, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок», в городе Тобыл Костанайской области была задержана гражданка Узбекистана, которая нарушила решение суда о выдворении из Республики Казахстан.
Во время патрулирования правоохранителями был проведен контроль документов, в ходе которого у гражданки Узбекистана было установлено отсутствие разрешения на временное проживание в Казахстане.
Это вызвало подозрения у стражей порядка, женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Как выяснилось, данная гражданка в августе 2023-го года была выдворена из Казахстана по решению специализированного межрайонного суда города Астаны. Решение суда было принято в связи с нарушением миграционного законодательства.
Однако гражданка Узбекистана не исполнила это решение и скрылась от органов внутренних дел, продолжая находиться на территории страны.
В соответствии с действующим законодательством, Костанайским районным судом были санкционированы меры ограниченного передвижения в отношении иностранной гражданки на срок 30 суток.
На данный момент женщина помещена в приемник- распределитель города Костаная до исполнения решения суда.
Сотрудниками полиции в Астане была получена информация о задержании гражданки, они возьмут на контроль ее выдворение за пределы Казахстана согласно решению суда.