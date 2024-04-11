Житель Костанайской области эвакуировал четыре газовых баллона

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Сегодня утром в 5:40 часов г. Тобыл Костанайской области произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
По прибытию установлено, что произошло загорание кровли, потолочного перекрытия и частично стен частного жилого дома на площади 60 кв.м.
В ходе тушения пожара силами жильца эвакуировано 3 бытовых газовых баллона объемом 27 л. и 1 бытовой газовый баллон на 50 л.
Силами 16 спасателей и 5 единиц техники ДЧС Костанайской области пожар ликвидирован в 6:34 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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