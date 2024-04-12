Жёстче наказывать интернет-торговцев начнут в Казахстане

Казахстанцы стали в три раза больше жаловаться на работу онлайн-магазинов. Об этом LS рассказали в министерстве торговли и интеграции.

По информации ведомства, с активным ростом электронной коммерции наблюдается увеличение числа жалоб потребителей. За год их количество выросло почти в три раза: с 2,7 тыс. в 2022 году до 7,7 тыс. в 2023 году. Это 15,2% от всех обращений в комитет по защите прав потребителей.

Наибольшая доля недовольств пришлась на продажу в соцсетях – 4,2 тыс. жалоб, или 55%. Эти обращения связаны с мошенничеством и направлены в МВД. 2,6 тыс. жалоб, или 34%, пришлись на сайты торговых сетей, 847 жалоб, или 11%, – на маркетплейсы.

Потребители были недовольны отсутствием информации о товаре и продавце, несоответствием предлагаемой продукции описанию, отказом сайтов от возврата товара и денежных средств.

В результате работы с маркетплейсами были восстановлены права потребителей более чем на 46 млн тенге.

Вместе с тем в прошлом году число проверок субъектов предпринимательства выросло на 466,4%, до 681. Также прошло 130 профилактических контролей.

В Минторге отметили, что, хотя предъявляемые к офлайн-продавцу требования распространяются и на онлайн-сегмент, не всегда соблюдаются законы по части защиты прав потребителей. Особенно это делается торговцами на электронных площадках.

В связи с этим рассматриваются меры по усилению контроля. В том числе в новый Закон «О защите прав потребителя» предлагается включить в список терминов торговых объектов онлайн-магазины. Также планируется обязать владельцев электронных площадок заключать с предпринимателями договоры по соблюдению ими требований данного законодательства.

Кроме того, в мажилисе инициируются и другие поправки, направленные на повышение ответственности онлайн-продавцов и эффективности защиты интересов потребителей. За неисполнение недобросовестный бизнесмен может потерять возможность реализовывать продукцию на электронной платформе.

Министерством совместно с бизнес-сообществом прорабатываются и другие предложения в плане мер по развитию рынка электронной коммерции до 2025 года, в том числе в части необходимости совершенствования законодательства по защите прав потребителей.

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