Депутат сената Алишер Сатвалдиев обратился к премьер-министру с запросом о необходимости пересмотра системы стимулирования доноров крови. По его словам, сегодня одной из главных проблем остаётся низкий уровень мотивации безвозмездных доноров.

Как отметил сенатор, денежный эквивалент бесплатного питания для доноров установлен на уровне 0,25 МРП и не пересматривался годами, несмотря на рост цен и изменение социально-экономических условий.

Кроме того, депутат обратил внимание на отсутствие системы морального поощрения. По его мнению, отмена нагрудного знака «Почётный донор» лишила граждан важного инструмента общественного признания. Сейчас доноры участвуют в конкурсе на ведомственную награду «За вклад в развитие здравоохранения» на общих основаниях с медицинскими работниками. Всё это, считает Сатвалдиев, уже отражается на снижении числа регулярных доноров.

Доноры: мотивация у каждого своя

Между тем сами доноры по-разному относятся к вопросу материального стимулирования. 34-летний Юрий Сукачев уже девять лет регулярно сдаёт кровь. Он считает, что помогать нужно безвозмездно. По его словам, у него редкая вторая отрицательная группа крови, которая особенно востребована.

В Костанайском областном центре крови отмечают: у каждого донора свои мотивы. Одни приходят исключительно по зову сердца, другие — в том числе из-за денежной компенсации. Специалисты считают, что стимулирующий фактор всё же необходим, поскольку мотивация напрямую влияет на готовность людей участвовать в донорстве.

Ситуация в регионе

По данным центра крови, в Костанайской области ситуация остаётся стабильной. Однако если сравнивать с показателями 10–15-летней давности, наблюдается тенденция к снижению числа доноров. Именно поэтому вопрос обновления мер поддержки и поощрения остаётся актуальным.

До –35 градусов: в Костанайской области усиливаются морозы В Костанайской области ожидается погода без осадков. На юге и востоке региона возможен туман. Ветер...

900 тысяч тенге и выше: сколько получают самые обеспеченные пенсионеры В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, что ограничений по максимальному размеру выплат не предусмотрено. Чем...