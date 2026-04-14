Пенсии в Казахстане: на что теперь рассчитывать молодым

В Казахстане будущая пенсионная система для молодых граждан изменится — солидарная пенсия постепенно уйдёт в прошлое. Это связано с особенностями действующей модели, где данный вид выплат доступен только тем, кто имел трудовой стаж до 1998 года, передает nur.kz

Эксперты отмечают, что молодое поколение уже не сможет рассчитывать на солидарную пенсию, поскольку не имеет необходимого «допенсионного» стажа. В результате их пенсионное обеспечение будет формироваться по другим принципам.

Сегодня система включает несколько уровней. Первый — базовая пенсия, которая выплачивается всем гражданам при достижении пенсионного возраста. Второй — накопительная часть, формируемая за счёт обязательных пенсионных взносов. Также предусмотрена условно-накопительная система, основанная на дополнительных отчислениях.

Таким образом, будущая пенсия молодых казахстанцев будет зависеть в первую очередь от регулярности и объёма пенсионных отчислений.

При этом эксперты обращают внимание на проблему: значительная часть населения не делает пенсионные взносы. По данным, около 3 миллионов человек не участвуют в системе накоплений, что может негативно сказаться на их финансовом положении в старости.

Специалисты подчёркивают: чем раньше человек начинает делать отчисления и чем стабильнее они, тем выше будет итоговая пенсия. В противном случае рассчитывать придётся в основном на минимальные государственные выплаты.

@автор Илья Манаев

