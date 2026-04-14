Мошенники почти забрали 7 млн: полиция успела вмешаться

В Костанае полицейские предотвратили крупное мошенничество, благодаря чему пенсионеру удалось сохранить часть своих сбережений.

Инцидент произошёл 13 апреля 2026 года. Сотрудники одного из банков обратили внимание на подозрительную операцию: пожилой мужчина пытался перевести 7 миллионов тенге на зарубежный счёт. Из-за проблем с документами транзакция не была завершена, что позволило вовремя заподозрить возможное мошенничество.

Информацию оперативно передали в полицию. Правоохранители быстро организовали проверку и установили местонахождение мужчины. К моменту их прибытия он уже находился под влиянием злоумышленников и успел перевести часть средств через другой банк.

Благодаря вмешательству полиции удалось остановить дальнейшие переводы. В результате мужчина лишился 3 миллионов тенге, однако оставшиеся 4 миллиона удалось сохранить.

Как установили полицейские, пенсионер стал жертвой распространённой схемы интернет-мошенничества. Неизвестные, представившись сотрудниками финансовых организаций, убедили его срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

В полиции отмечают, что подобные случаи происходят всё чаще, и призывают граждан сохранять бдительность. Специалисты рекомендуют не доверять незнакомым звонкам, не выполнять финансовые операции под давлением и всегда проверять полученную информацию.

По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются личности подозреваемых.