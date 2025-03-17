С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 211,3 тысяч человек на общую сумму 153,6 млрд тенге.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 62 тысячи человек на сумму 11,2 млрд тенге, в том числе в феврале месяце данный вид пособия получили 28,3 тыс. человек на сумму 5,1 млрд тенге. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из госфонда назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату с начала года получили 43,4 тыс. человек на общую сумму 61,1 млрд тенге, в том числе в феврале выплату получили 20,5 тыс. человек на сумму 27,8 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 2 месяца составил 1 696 669 тенге.

Также из госфонда участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

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