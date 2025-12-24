50 объектов под проверкой: что аудиторы изучают в Минобороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Главе государства представили отчет о ходе внепланового аудита эффективности использования бюджетных средств в Министерстве обороны.
Проверка охватывает 50 объектов, в том числе 48 воинских частей. К работе привлекли специалистов государственного аудита, а также экспертов в области IT и связи.
Аудит затрагивает ключевые направления деятельности Вооруженных сил: материально-техническое обеспечение подразделений, подготовку личного состава, проведение учений, развитие военной инфраструктуры, модернизацию вооружений и техники, а также работу цифровых систем.
Токаеву также доложили об итогах завершившегося аудита государственного оборонного заказа. По его результатам Высшая аудиторская палата направила правительству и профильным госорганам 57 рекомендаций и поручений для устранения выявленных нарушений.
Кроме того, Смаилов рассказал о ходе плановых аудиторских проверок в сферах экономического развития и социальной политики, а также об итогах 63-го заседания Совета правления Азиатской организации высших органов аудита. Встреча с участием представителей 19 стран региона впервые прошла в Казахстане.
По итогам встречи президент поставил задачи по аудиту Министерства обороны и дальнейшему развитию системы государственного аудита.
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